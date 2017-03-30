名師鄭治桂推薦 華山teamLab展顛覆感官體驗

〈花與人，不為所控卻能共生－度時如年〉呈現一年四季中花朵盛開到凋落的過程，並受到觀眾的行為舉動影響，不斷地變化。All Content © teamLab Inc.

2001年成立的日本數位藝術團隊「teamLab」，藝術創作聚焦於發展「改變人與人之間的關係，使他人的存在變得更有意義」的可能性，透過「共創」的概念傳播，讓觀眾可以與他人合作，同時保有個人自由創作的空間，正於台北華山展出的展覽，結合藝術及童趣等17件創作，充滿創造力且互動感十足的作品，顛覆觀眾對數位藝術的想像。

teamLab將互動科技結合藝術，塑造巨型的動態空間，讓觀眾自由參與作品中，打破科技與人之間的距離，主動的參與行為，也讓藝術有不同的詮釋。台灣藝術大學美術系教師鄭治桂表示，teamLab以炫目的影像，探觸我們的視覺與聽覺經驗，也以觸覺的經驗帶我們跨越知覺的領域，台北的展出，正以繽紛的幻影姿態在黑暗中綻放奇花。由不同領域專才集結而成的teamLab團隊，近年於新加坡、韓國、美國等地舉辦巡迴展外，今年初更巡迴至英國倫敦展出，不僅端出2017年全新創作，更帶來數件以打破作品框架為概念之作品。

〈遠古神靈故事〉透過對文字及圖像的召喚，一指就能創造夢幻般的神靈世界。All Content © teamLab Inc.

觀眾藉由拍打、滾動〈光球管弦樂團〉，將能夠創造出豐富多變的音樂，並且改變光球的顏色。All Content © teamLab Inc.

本次於台北的展出，也帶來以相同概念打造的創作，第一個展廳結合三件作品，分別為〈花與人，不為所控卻能共生─度時如年〉、〈花開富貴人生II - 年復一年，黑暗〉及〈蝴蝶振翅無邊界〉。透過電腦程式即時演算的花朵佈滿整個空間，翩翩起舞的蝴蝶在空間中恣意地舞動，蝴蝶會因為觀眾的觸碰而失去生命，緩緩墜落。鄭治桂老師表示，觀眾進入第一個展廳，踏花而入，仿如置身暗黑的宇宙太空，迷茫驚喜，數位影像開啟了我們對記憶中的花花世界，花的色彩與線條，卻更要落實花開花落的生發跡象，它帶給人們將生將滅的時間感與剎那印象，正將我們的感官記憶與新鮮反應剪黏成這個時代的美學趨勢。

充滿童趣的作品更是受到大小朋友的青睞，如同鄭治桂老師所說：「teamLab展使孩童成為主角，讓大人變回小孩，一切以遊戲開始、以娛樂開始、以感官開始，以可以碰觸的效果取代靜態的視覺經驗開始，展開了一段新鮮的視覺與觸覺感官之旅。」本次展出的經典人氣創作〈光球管弦樂團〉，不僅小朋友喜歡，連大人都為之瘋狂。當觀眾拍打、滾動或觸碰光球時，將改變光球的顏色及聲音，越多人一起共同參與，越能創造出豐富多變的音樂。

此外，〈彩繪城鎮〉、〈彩繪水族館〉以及〈塗鴉大自然〉則是邀請觀眾一同在圖畫紙上創作，畫好的作品經過掃描即會出現在螢幕中，透過觸摸等行為將可以改變作品的樣貌，處處充滿驚喜。受到鄭治桂老師喜愛的〈遠古神靈故事〉，則邀請觀眾觸碰牆面落下的象形文字，對應的圖像將現身並開始創造故事，一指就能創造夢幻般的神靈世界。鄭老師形容，此件作品將中國文字的起源與自然世界的聯繫，以貌若一堂文字學的啟蒙課展開，彷彿是為漢字文化圈的中、日、韓所製作的影像，教人倍感親切，它訴諸自然元素的意象與文字符號交疊的匠心，更是可堪玩味的娛樂。

觀眾在〈彩繪城鎮〉的圖畫紙上任意著色，藉此過程體驗創作的樂趣，激發創意的無限可能。All Content © teamLab Inc.

踏入〈水晶宇宙〉中，彷彿進入點點星光銀河，奇幻絢麗的宇宙光影讓人目不轉睛。All Content © teamLab Inc.

此次來展最受矚目的壓軸作品〈水晶宇宙〉，同樣讓鄭老師印象深刻。運用獨創的4D視覺技術，數萬顆LED燈懸掛於鏡屋，觀眾可透過手機開啟網頁程式，選取創造宇宙的各種元素，周圍的光影以及音樂將隨著不同光影的宇宙持續變化，璀璨絢麗的宇宙因此誕生。鄭老師形容，那是閃爍的瀑布、光線的雨林，穿越一條僅能錯身的走道，被光線之雨淋灑遍身，雙眼來不及驚奇讚嘆，涮然雨瀑如箭，全身已淋濕了瞬間變色的光線之雨。

隨著觀展民眾的分享及好口碑推薦，參觀人數屢破記錄，假日更是大排長龍，主辦單位表示，本次僅規劃台北站，展覽將展出至4月9日，呼籲民眾把握最後的展出時間，到華山1914文創園區體驗最夢幻的「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」。

(中時電子報)