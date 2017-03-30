推捷運黃線 高捷拚7年完工

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前瞻基礎規劃高雄市推動捷運黃線、路竹延伸線共34公里長，捷運局長吳義隆今天表示，市府規劃以7年的時間在113年完工，屆時高雄捷運路網將逾百公里，每日運量可望破50萬人次。

高市府爭取前瞻基礎建設計畫約新台幣1800億元，包括捷運黃線及路竹延伸線等，還有55億元發展風力發電、10億元打造「FunTech體感科技園區」等。

多位市議員關心高雄市要加速推動軌道建設工程，包括捷運黃線，目前的紅線延伸線等，何時完工？

北捷每年1條捷運，每天逾200萬人次搭乘，高雄市為了健全捷運軌道路網，爭取打造黃線捷運，從高雄市亞洲新灣區循民族路、建工路、澄清路到長庚醫院，另外也要從五甲二路經高市議會在本館路銜接到長庚醫院，路網長21.2公里，至於路竹延伸線長為13.2公里。

他說市府已在前天將黃線興建可行性計畫送交通部審查，如果順利，市府接著辦理綜合規劃及環境影響評估，吳義隆說捷運局計畫以7年含規劃和建造工期，完成興建。

捷運局概估黃線捷運要取得興建路權，土地費約142億元，再者工程出資部分約149億元，不過市府規劃以土地作價方式推動黃線捷運興建計畫，未來市府透過土地區段徵收和沿線土地受惠標售等回收，可以降低政府自籌款，並達到建設的效益。

吳義隆概估黃線要在民國113年完工，屆時高雄市的捷運路網將逾百公里，每日運量可以突破50萬人次。1060330

(中央社)