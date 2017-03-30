通緝犯逃亡海外15年 思念親人投案遣返
(中央社記者朱則瑋台北30日電)55歲洪姓男子民國88年8月在新北市三重區，因互助會匯款糾紛，持彎刀砍人，遭法院判刑後，逃亡東南亞近15年，日前疑因思念親人主動向越南警方投案，刑事局今天將人遣返回台。
警方調查，洪男認為母親遭互助會會員欺負，憤而攜帶長約40公分彎刀找被害人理論，雙方一言不合，洪男持彎刀砍向被害人，致使左背胸部及左上臂後方有10公分傷口，並因左上肺葉裂傷導致氣血胸休克，倒地後經親人送醫急救始倖免於死。
台灣高等法院89年3月判處洪男有期徒刑5年，洪提上訴，91年6月經最高法院駁回，他在同年7月搭機前往馬來西亞藏匿，遭到通緝。
洪男逃亡海外近15年，這月中旬向越南警方投案。刑事局駐越南聯絡組獲報後，立即與越南警方確認人別身分及完成遞交遣返程序，今天搭機押解回台。1060330
(中央社)
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