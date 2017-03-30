邵族祭儀 日月潭4月1日禁航禁行3小時

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日月潭邵族將在4月1日產生新任「先生媽」，先生媽候選人當日搭乘小舟登上聖地拉魯島進行求巫儀式，日管處配合南投縣政府協調南投縣渡船遊艇公會結果，將於4月1日(農曆三月初五)上午9時至12時封閉各碼頭禁航，為顧及遊客安全，各公有碼頭封閉禁止遊客進入，求巫儀式完成後，再行開放碼頭與航行。

(中時)