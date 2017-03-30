雄檢破毒倉庫 抄出近億元毒品

高雄地檢署今天宣布破獲今年度最大規模毒品倉庫，逮捕3人，分別在竹北與桃園兩地起出安非他命成品、半成品146公斤、海洛因740公克，市價近億元，另查獲制式霰彈槍1把、子彈一批。

雄檢緝毒專組今年1月間會同高雄市警局、調查局南機站及海巡署查緝隊在高市大寮區一處鐵皮工廠破獲150公斤安非他命，事後檢方陸續接獲各單位提供情資發現，因政府雷厲風行掃蕩毒品導致價格攀升，毒梟覬覦暴利蠢蠢欲動，甚至已趁機囤積大批毒品準備脫手，專案小組於是再深入追查。

專案小組見時機成熟，昨天持搜索票分赴新竹縣竹北市、桃園市八德區等處搜索，在竹北地區濱海公路旁偏僻巷弄附近的鐵皮屋內，及桃園市八德區某處房屋內，分別查獲海洛因740公克、安非他命結晶成品約110公斤、液態安非他命2桶重約36公斤、愷他命20公克，並起出制式霰彈槍1把、子彈18發。

專案小組同時逮捕曾姓男子、郭姓男子與黃姓男子到案。

專案小組調查，曾男與同夥郭男利用曾男在桃園租屋處與郭男位於竹北的鐵皮屋作為毒品發貨倉庫，藏放大量毒品，並雇用黃姓癌末男子擔任倉庫管理員，負責看守毒品，並由曾男伺機分送大批毒品給全國毒梟販售牟利，且為防止在毒品交易時遭黑吃黑，並持有火力強大的制式霰彈槍及子彈。1060330

(中央社)