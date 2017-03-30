莫蘭蒂過後掃墓 引燃枯木代誌大條

清明節將到，又是掃墓時節。金門縣消防局今天表示，由於林間墓地仍有不少尚未清除的風倒木，民眾除了要謹記「四不、二記得」的口訣外，更要格外注意不要引燃枯木。

去年颱風莫蘭蒂橫掃金門，吹垮了近500萬株樹木。金門縣消防局說，雖然主要幹道或景點風倒木都已清除乾淨，但仍不少看不見的林間枯木尚未整理。尤其墓地多數位在林間，加上近來降雨不夠理想，枯木變得更乾燥，一旦引燃，火勢將一發不可收拾。

縣消防局科長石兆珀表示，木頭一旦燃燒，滅火不易，而且耗費水量甚大；叮嚀民眾除了行之多年的掃墓口訣「四不二記得」之外，今年掃墓格外要注意不要引燃枯木。

所謂的「四不二記得」是：「不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹」，以及「記得滅餘燼、記得收垃圾」。

為了宣導四不二記得，消防局出動金門唯一的女消防員蔡宜靜和替代役多人，加上婦女防火宣導隊金寧分隊長莊素娥，以及消防局吉祥人偶「消防熊」等，大家手持看板，站在「天使之翼」裝置藝術前，再三提醒民眾掃墓時要謹防火災。

這座天使之翼裝置藝術是由消防局「點子王」李錫安設計。李錫安說，給人希望是天使，透過這裝置藝術要將金門消防局營造成為「天使本部」。他說，每個人都是守護金門的天使，希望大家一起來防災。1060330

(中央社)