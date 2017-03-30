莫蘭蒂過後掃墓 引燃枯木代誌大條
清明節將到，又是掃墓時節。金門縣消防局今天表示，由於林間墓地仍有不少尚未清除的風倒木，民眾除了要謹記「四不、二記得」的口訣外，更要格外注意不要引燃枯木。
去年颱風莫蘭蒂橫掃金門，吹垮了近500萬株樹木。金門縣消防局說，雖然主要幹道或景點風倒木都已清除乾淨，但仍不少看不見的林間枯木尚未整理。尤其墓地多數位在林間，加上近來降雨不夠理想，枯木變得更乾燥，一旦引燃，火勢將一發不可收拾。
縣消防局科長石兆珀表示，木頭一旦燃燒，滅火不易，而且耗費水量甚大；叮嚀民眾除了行之多年的掃墓口訣「四不二記得」之外，今年掃墓格外要注意不要引燃枯木。
所謂的「四不二記得」是：「不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹」，以及「記得滅餘燼、記得收垃圾」。
為了宣導四不二記得，消防局出動金門唯一的女消防員蔡宜靜和替代役多人，加上婦女防火宣導隊金寧分隊長莊素娥，以及消防局吉祥人偶「消防熊」等，大家手持看板，站在「天使之翼」裝置藝術前，再三提醒民眾掃墓時要謹防火災。
這座天使之翼裝置藝術是由消防局「點子王」李錫安設計。李錫安說，給人希望是天使，透過這裝置藝術要將金門消防局營造成為「天使本部」。他說，每個人都是守護金門的天使，希望大家一起來防災。1060330
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。