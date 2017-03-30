宋楚瑜自爆跟習近平說：橘色沒變綠

習近平（左）與宋楚瑜（右）在APEC上互動照曝光，右後方的日本首相安倍晉三則探頭關注兩人的互動情形，讓宋楚瑜覺得相當有趣。（翻攝畫面）

習近平（左）認出宋楚瑜（右）的領帶與兩年前「宋習會」時同一條，他則是主動向習表示，「橘色還是橘色，沒有變綠」。（翻攝畫面）

宋楚瑜（右一）、習近平（左一）和新加坡總理李顯龍（右二）3人交談的情形，左三則為祕魯總統佩德羅˙庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）。（翻攝畫面）

親民黨30日舉辦17周年黨慶茶會，會中首次曝光黨主席宋楚瑜（右背對者）出席APEC的私藏照片，包括多張與中國大陸領導人習近平（左）的互動照。（翻攝畫面）

圖為宋楚瑜（左二）、宋鎮邁（左一）父女與習近平（右一）、彭麗媛（右二）伉儷在大會正式晚宴前互動的畫面。（翻攝畫面）

親民黨30日舉辦17周年黨慶茶會，會中首次曝光黨主席宋楚瑜（中背對者）出席APEC的私藏照片，包括多張與中國大陸領導人習近平（左三）的互動照。圖為兩人在大會閉幕合影前晤談的畫面。（翻攝畫面）

親民黨30日舉辦17周年黨慶茶會，會中首次曝光黨主席宋楚瑜（右一）出席APEC的私藏照片，包括多張與中國大陸領導人習近平等各國政要領袖的互動照。圖為宋楚瑜、宋鎮邁（右二）父女與時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）（左二）、澳洲總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）（左一）合影。（翻攝畫面）

親民黨主席宋楚瑜（中）30日出席17周年黨慶茶會，與新進黨員代表合影時，應主持人要求比出「俏皮5連拍」的表情與動作。（黃世麒攝）

親民黨主席宋楚瑜（右）30日出席17周年黨慶茶會，與新進黨員代表合影時，應主持人要求比出時下年輕人流行的愛心手勢。（黃世麒攝）

親民黨今天舉行17週年黨慶，親民黨邀請民進黨團總召柯建銘、國民黨團首席副書記長林為洲等人參加。親民黨主席宋楚瑜也開玩笑說自己很久沒上電視，話匣子一開演講40多分鐘，宋楚瑜更自爆去年參加APEC時，與大陸國家主席習近平聊到領帶，習近平說，「之前在北京看到你也戴這條領帶（橘色）」，宋則回他，「橘色還是橘色，橘色沒有變綠。」

宋楚瑜也談到好幾次與蔡英文總統見面，宋私下跟蔡開玩笑說，「如果我是醫生，那我只管兩岸科」，宋強調自己指對兩岸議題提供意見給蔡英文。宋也針對日前大陸海協會長陳德銘使用了兩岸「分治」的字眼表示肯定，代表中國大陸正式中華民國存在的事實，大陸要了解台灣人堅持民主自由制度的選擇，台灣也要理解大陸人民追求國家統一的強烈民族使命感，相互尊重。

宋也提到最近軍公教團體針對年金改革走上街頭抗議，宋楚瑜說他要替國民黨說兩句，如果群眾活動不講激情的話（指林國春），不能引起大家注意跟共鳴，但這件事情他不講對或不對，只是如果能不走上街頭就能解決，那走回立法院議事場合去討論才是大家期盼的。

(中時)