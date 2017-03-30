宋楚瑜自爆跟習近平說：橘色沒變綠
親民黨今天舉行17週年黨慶，親民黨邀請民進黨團總召柯建銘、國民黨團首席副書記長林為洲等人參加。親民黨主席宋楚瑜也開玩笑說自己很久沒上電視，話匣子一開演講40多分鐘，宋楚瑜更自爆去年參加APEC時，與大陸國家主席習近平聊到領帶，習近平說，「之前在北京看到你也戴這條領帶（橘色）」，宋則回他，「橘色還是橘色，橘色沒有變綠。」
宋楚瑜也談到好幾次與蔡英文總統見面，宋私下跟蔡開玩笑說，「如果我是醫生，那我只管兩岸科」，宋強調自己指對兩岸議題提供意見給蔡英文。宋也針對日前大陸海協會長陳德銘使用了兩岸「分治」的字眼表示肯定，代表中國大陸正式中華民國存在的事實，大陸要了解台灣人堅持民主自由制度的選擇，台灣也要理解大陸人民追求國家統一的強烈民族使命感，相互尊重。
宋也提到最近軍公教團體針對年金改革走上街頭抗議，宋楚瑜說他要替國民黨說兩句，如果群眾活動不講激情的話（指林國春），不能引起大家注意跟共鳴，但這件事情他不講對或不對，只是如果能不走上街頭就能解決，那走回立法院議事場合去討論才是大家期盼的。
(中時)
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