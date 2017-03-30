鹿港文開國小打造漂書坊 創造閱讀最大價值

文開國小改裝校園廢棄舊鳥園，打造充滿書香的漂書坊，帶動閱讀風氣。（吳敏菁攝）

文開國小改裝校園廢棄舊鳥園，打造充滿書香的漂書坊，帶動閱讀風氣。（吳敏菁攝）

文開國小「漂書坊」，今天由彰化縣副縣長林明裕、校長黃坤和與六年級師生共同揭牌。（吳敏菁攝）

文開國小運用家長會的圓夢基金，將舊有廢棄的鳥園，打造漂書坊，閒置空間活化了，透過書籍自由流通，也帶動了閱讀風氣。

文開國小「漂書坊」今天由彰化縣副縣長林明裕、校長黃坤和與六年級師生共同揭牌，林明裕稱讚，漂書坊能在兒童節前啟用，意義非凡。

林坤和說，30多年前，文開國小學區的鹿港奉天宮管理委員會，為提供學子多元學習，捐贈小小動物園，飼養孔雀、鴿子、小白兔等可愛小動物，但隨著動物自然老死和禽流感流行，鳥園已棄置多年。

為活化閒置空間，從上學期起，老師梁高僑就開始策畫，六年級小朋友一起動手清理，並運用學校家長會贈送5個班級、每班1500元經費，購買油漆與木材組裝，打造一座可以自由取用拿書、分享的「漂書坊」。

漂書坊書籍，都來自學生家庭與社區自由捐贈，開放空間給社區與學生於課餘時間自由流通，每一個人可以把喜歡的書帶回去，也可以將想跟大家分享的書拿過來，創造閱讀的最大價值。

(中時)