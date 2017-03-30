「超級奶爸日」男性照顧者來學嬰幼兒照顧技巧
一起來挑戰如何當超級奶吧！彰化縣員林托育資源中心今年起在「每月8號當週假日」辦理超級奶爸日活動，傳授家有未滿3歲嬰幼兒的男性照顧者，一系列正確的育兒方法與技巧，每場次開放6至8對親子參與，男性限定，歡迎踴躍報名。
彰化縣政府社會處長黃淑娟表示，「男主外、女主內」的觀念改變，近年來也開始有不少年輕男性，請育嬰長假，負擔起新手爸媽間的育兒責任。
黃淑娟指出，陪孩子長大是件很幸福的事，透過性別平等的活動課程，希望讓男性照顧者更瞭解如何照顧嬰幼兒，也藉此讓社會大眾了解，比起女性，他們也同樣能做得很好。
社會處表示，本月活動將於於4月8日(星期六)上午10時30分登場，活動內容包含嬰幼兒按摩、雞蛋布丁等副食品製作等，5日開始受理報名，活動地點位於彰化縣托育資源中心，地址：員林市大同路二段273號，詳情可洽詢(04)8363628。
(中時)
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