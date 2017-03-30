中和民宅火警 1人輕微嗆傷送醫

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新北市中和區信義街11巷某公寓今（30日）下午5時許驚傳火警，火舌從公寓4樓竄出。（翻攝爆料公社）

新北市中和區信義街11巷某公寓今（30日）下午5時許驚傳火警，火舌從公寓4樓竄出，警消獲報前往搶救，所幸20分鐘後將火勢撲滅，造成隔壁鄰居1人輕微嗆聲送醫，詳細起火原因待進一步釐清。

(中時)