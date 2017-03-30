榮服處關懷遺孤 超級外婆扶養3孫
兒童節前夕，台中市榮民服務處關懷榮民遺孤，處長虞思祖上午前往大雅區探視劉家3兄妹，除致贈食物包，並轉贈書包文具。排行老么的劉涵倩目前就讀幼兒中班，父母因急症病故後，她與龍鳳胎兄姐投靠外公、外婆及舅舅，由舅舅一人扛起九口家計，入不敷出。
虞思祖上午帶著兒童節禮物與物資，前往台中大雅劉家拜訪，年僅5歲的劉涵倩小妹妹早在家中等候多時，從叔叔手上收到禮物包，她立刻拿出最心愛的文具，小心翼翼削好鉛筆，試寫阿拉伯數字，她不知兄姊也有禮物，還念念不忘說「要留玩具給正在上課的哥哥、姐姐。」
外婆黃鳳珠滿懷欣慰表示，3名外孫分別就讀國小三年級及幼兒園中班，在校成績優異，常常拿獎狀、獎學金，下課回家自動自發寫作業，功課不用她多操心；丈夫去年腰傷開刀，孫子們主動倒茶提醒外公服藥，甚至假日會幫她按摩、洗腳，貼心金孫還會分工做家事。
虞思祖說，目前台中市有62位榮民遺孤家境不佳，生活較為困難，該處員工每月自發性捐款1至3千元，也有善心民眾固定捐助，但仍入不敷出，希望各界能伸出援手，加入認養遺孤行列，照顧他們到大學畢業、出社會。
(中時)
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