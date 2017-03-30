榮服處關懷遺孤 超級外婆扶養3孫

台中市榮民服務處長虞思祖（左）前往大雅劉家致贈兒童節禮物，劉小妹（中）表情難掩喜悅。（王文吉攝）

台中市榮民服務處長虞思祖（左）前往劉家致贈食物包，由劉小妹的「超級外婆」黃鳳珠代表接受。（王文吉攝）

榮民遺孤劉涵倩收到兒童節禮物，迫不及待拿出削鉛筆機，小心翼翼地削鉛筆。（王文吉攝）

劉小妹拿剛削好的新鉛筆，在筆記本上試寫阿拉伯數字。（王文吉攝）

「超級外婆」黃鳳珠（右）照料3名外孫，雖然忙碌勞累，但孩子乖巧懂事，讓他深感欣慰。（王文吉攝）

劉家三兄妹由龍鳳胎兄姊寫毛筆字，么妹畫魚，3人分工完成春聯。（王文吉攝）

兒童節前夕，台中市榮民服務處關懷榮民遺孤，處長虞思祖上午前往大雅區探視劉家3兄妹，除致贈食物包，並轉贈書包文具。排行老么的劉涵倩目前就讀幼兒中班，父母因急症病故後，她與龍鳳胎兄姐投靠外公、外婆及舅舅，由舅舅一人扛起九口家計，入不敷出。

虞思祖上午帶著兒童節禮物與物資，前往台中大雅劉家拜訪，年僅5歲的劉涵倩小妹妹早在家中等候多時，從叔叔手上收到禮物包，她立刻拿出最心愛的文具，小心翼翼削好鉛筆，試寫阿拉伯數字，她不知兄姊也有禮物，還念念不忘說「要留玩具給正在上課的哥哥、姐姐。」

外婆黃鳳珠滿懷欣慰表示，3名外孫分別就讀國小三年級及幼兒園中班，在校成績優異，常常拿獎狀、獎學金，下課回家自動自發寫作業，功課不用她多操心；丈夫去年腰傷開刀，孫子們主動倒茶提醒外公服藥，甚至假日會幫她按摩、洗腳，貼心金孫還會分工做家事。

虞思祖說，目前台中市有62位榮民遺孤家境不佳，生活較為困難，該處員工每月自發性捐款1至3千元，也有善心民眾固定捐助，但仍入不敷出，希望各界能伸出援手，加入認養遺孤行列，照顧他們到大學畢業、出社會。

(中時)