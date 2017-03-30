驢肉夯 陸內蒙投資1億人幣助農戶脫貧

據人民網報導，有鑒於驢肉和驢皮、驢骨的營養保健功效，隨大陸民眾消費水準提升，近期各地掀起「驢產品」的消費熱潮，為此內蒙古自治區內的恩格貝生態示範區，就計畫投資1.088億元人民幣，大力發展養驢產業，協助農戶脫貧。

根據規畫，恩格貝生態示範區將引進基礎母驢5000頭，種公驢200頭，預計三年馴養後成長至10000頭，並能每年出欄6000頭的目標，並力爭在五年內成為大陸西部最大的養驢基地、帶動1000家養殖戶投入，以創造6300萬元人民幣年收入的經濟規模。

「驢渾身都是寶，驢皮能做阿膠（中藥材，《神農本草經》記載其具滋陰補血功能。），收的人很多，價格也不低，且驢肉溫補，不分季節，加上驢骨頭又能做中藥又能做骨粉。」內蒙古艾魯維農牧業開發公司的一位負責人，熱切描述著驢產業的發展前景。

(旺報)