防禽流感 台南緊盯飼料車消毒

台南市政府今天針對動物、飼料運輸業者的車輛展開聯合宣導稽查作業，到柳營區的飼料廠稽查車輛清洗消毒等執行情形，盼防止運輸車輛往來養禽場時造成禽流感病原交叉汙染。

台南市動物防疫保護處指出，飼料車每天在各個養禽場卸料，是進出養禽場最頻繁的車輛，也是防疫上應加強消毒的重點。動保處已發公文通知全市相關業者及辦理宣導會，並於今天配合交通局、農業局、警察局等相關單位至飼料廠稽查消毒防疫情形。

台南市動保處指出，駕駛人應特別注意車輪部分消毒；輪胎因輾過泥土或糞便等，而有夾帶病毒導致傳播的風險。所以在車體消毒外，車輛輪胎、擋泥板等地方更不容忽視。另外，腳踏墊、駕駛人的工作鞋及手部，都需仔細清潔消毒，以免駕駛人不慎把病毒攜入，造成禽流感病毒汙染禽場。

台南市動保處指出，建議各飼料廠應購入消毒藥劑泡製使用，且對飼料車配置噴霧消毒機具，於出廠前進行消毒。1060330

(中央社)