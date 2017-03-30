宋楚瑜：改革固然對 但須有方法

親民黨主席宋楚瑜今天表示，看到大家走上街頭表達意見，這絕不是國家之福，呼籲政府在擬定改革方案上，必須要有誠意來化解，「改革固然是對的，但必須要有方法」。

親民黨今天舉辦17週年黨慶茶會，宋楚瑜會後對政府推動年金改革引發社會許多不同的聲音表示，今天看到大家走上街頭表達意見，來發洩情緒，這絕不是國家之福。

宋楚瑜呼籲，改革必須重新調整現有的制度，但是其中難免會涉及到既得利益者，所以政府在擬定改革方案上，必須要有誠意來化解；站在政府的方向，改革固然是對的，但必須要有方法，有很多事不能一步到位，就要好好處理。

此外，媒體也詢問，是否會建議總統蔡英文，與中國大陸國家主席習近平進行「蔡習會」？宋楚瑜說，蔡總統已說得非常清楚，兩岸在制度層面有很多差異，有什麼是不可以坐下來好好談的，因此，蔡總統已表達願意坐下來談。

宋楚瑜表示，對於對等分治的構想，其實雙方已經慢慢在思考這問題了，大家若能好好的有耐心、誠意、冷靜的討論，他給予很大的期待。1060330

(中央社)