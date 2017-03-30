學習與森林共存 陳志偉獲夢想資助

台東金崙部落排灣族青年陳志偉，帶著部落年輕人重返森林，學祖先如何和森林共存共生，獲得立法委員劉櫂豪夢想資助圓夢獎金。

立法委員劉櫂豪舉辦愛台東夢想資助計畫今年第3屆，經過激烈評選，共計有6組得獎者拿到圓夢獎金，劉櫂豪立鼓勵正要開始發芽的夢想茁壯成長，感謝青年一起讓台東變得更好。

今年評審團邀請各界專家學者，分別是台東大學公共與事務文化學系助理教授、阿度蘭阿美斯文化協進會總幹事蔡政良，以及台東專科學校文化創意科助理教授、杵音文化藝術團團長高淑娟、台灣史前文化博物館副館長林志興、津和堂城鄉創意顧問有限公司執行長郭麗津，以及三和國小校長張國華。

獲獎的有6組，包括卡大地布部落青年高信宗「青年紀實–卡大地布人像系列」，強調文化因人而存在，他將以訪談與影像記錄下卡大地布的拉汗 (祀祭長)、巫師、獵人等；「影.Joy 」黃馨平、林婉珍「自然原力–手創職人的創作故事」，記錄下台東手創工藝師的理念與創作想法，正值創業階段的她們感謝評審肯定是她們堅持下去的推力。

金崙部落前青年會長陳志偉「山林–我們的生命共同體」，帶著部落青年人到山林訓練祖先的生活技能，重新學習與森林共存共生，建立身分認同；蔡仁豪「Sun Rise City–日出之城台東街舞大賽」帶著母親一同前來分享他的喜悅，他將舉辦舞蹈比賽讓台東子弟擁有更多交流的機會。

住在東海岸的年輕夫妻「先毛窩」賴羿先、楊子賢「先毛窩寒冬送暖」，藉由編織毛帽與社區族人建立分享和連結；到外地念大學的「COCO & NANA」陳慈徽、吳俐萱「台東的小小外交官—愛我家鄉，跳出未來—」，計畫到偏鄉小學教導學生英文，陪伴成長建立自信。

劉櫂豪表示，今年的愛台東夢想正要開始發芽，他期待著每一屆得獎者為台東帶來的付出與努力，當想法實現之後，台東將會成為一塊更美好的土地，衷心祝福大家圓夢順利成功。1060330

(中央社)