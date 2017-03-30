海巡署太平島射擊訓練 越南抗議
海巡署公告29日起一連三天在太平島展開夜間射擊訓練，提升島上官兵的夜戰能力。越南當局今天對此表達抗議，譴責此舉「嚴重侵犯越方對南沙群島的主權」。
對於南海爭議，中華民國行政院及外交部已多次發表聲明表示，無論就歷史、地理及國際法而言，南沙群島、西沙群島、中沙群島、東沙群島及其周遭海域均屬中華民國固有領土及海域，中華民國對這4個群島及其海域享有國際法上的權利。
越南外交部發言人黎海平（Le Hai Binh）今天以「答記者提問」的形式發表聲明指出，越方具有足夠歷史和法律依據可證明對西沙和南沙兩個群島（越稱黃沙和長沙）擁有主權。
他指出，台灣在隸屬南沙群島的太平島（越稱巴平島）周邊海域進行實彈射擊演練，嚴重侵犯越南對此群島的主權，為區域和平、穩定與航海安全造成威脅，使南海（越稱東海）緊張局勢加劇。
他說，越南堅決反對並要求台灣方面不讓類似行為再度發生。1060330
(中央社)
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