兒童節不怕冷氣團搗蛋 全台活動報你知
清明連假碰上兒童節，大小朋友都想在4天連假玩得開心，六福村推出全民499元優惠，許多飯店也化身為兒童樂園，就算冷氣團報到也不掃興。
今年清明連假有4天，正好碰上兒童節，氣象局表示，明天午後大陸冷氣團逐漸南下，將有明顯雨勢，週六入夜到週日清晨北部沿海空曠地區低溫下探攝氏12、13度，也會有降雨，假期前半段天氣不佳，預估週日才轉為乾冷天氣型態。
清明假期暨兒童節出遊不想掃興，今年各大遊樂園都祭出優惠，六福村推出全民兒童價新台幣499元，相當於原價5折，12歲以下還贈送動物微型積木。
另外，同集團六福莊飯店也推出童趣非洲聯歡節，除了端出道地非洲料理，大小朋友還可以自己創作屬於自己的非洲繪畫作品，伴隨非洲兒歌帶動唱，創造不同回憶。
全台唯一大型室內水樂園－墾丁水世界將於4月1日開園，搭上兒童節，業者也祭出優惠，身分證字號同時有4321數字的民眾可以用99元入場，就算冷氣團南下，室外下大雨仍可以盡情玩水。
雲朗觀光集團也將旗下飯店打造成遊樂園，像是日月潭雲品溫泉酒店就推出兒童櫃檯，讓小朋友自己辦理住房登記，培養獨立自信；剛入選全球最佳親子酒店之一的花蓮翰品也準備200份禮物，要給孩子驚喜。
台北晶華酒店推出4月份自助餐買大送小，130公分以下孩童免費，大朋友省荷包，小朋友吃得開心；蘭城晶英酒店主打天天都是兒童節，室內親子空間提供兒童電影院、無酒精的酒吧，讓全家人可以窩在一起，享受美好時光。
吹泡泡是大朋友、小朋友最愛的活動之一，太魯閣晶英酒店今年推出池畔泡泡同樂會，在泳池畔教小朋友製作大型泡泡，爸媽也可以重溫兒時回憶。1060330
(中央社)
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