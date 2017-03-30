建院2甲子 台南醫院盼收回南方公園
衛福部台南醫院今年建院120年，數百名員工和多位歷任院長回院同聚，院長許博翔期許在任內收回醫院委辦的「南方公園」用地，以利未來建構長照園區。
毗鄰台南火車站的台南醫院，建院2甲子，是台南人耳熟能詳的老醫院，這座從1897年原名「台南州立病院」的醫院，曾在台灣名噪一時，但經歲月洗禮及醫療環境變遷，聲名起伏不定，如今和成大醫院結盟，不少成醫醫師進駐，重拾早日名聲。
這幾年來，台南醫院院長多由成醫派任，現任的許博翔，之前是成大醫院副院長，專長是肝膽腸胃科，行政歷練豐富，他上任後，積極要收回醫院委辦的「南方公園」用地。
提起「南方公園」，台南許多年輕人都知道這個地方，位處於台南醫院、新光三越中山店及FOCUS百貨之間，是台南火車站周邊的菁華區域，因醫院委辦經營，造成紛爭，使得承租人和醫院對簿公堂，更傳出有媒體報導此事，遭不明人士恐嚇。
許博翔希望在任內收回「南方公園」，建構完善的長照園區。成大醫院院長楊俊佑則期許成醫和台南醫院持續合作，讓台南醫療環境更完善。1060330
(中央社)
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