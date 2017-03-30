台灣太平島操演 越南譴責

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台灣海巡署在太平島舉行為期3天例行操演，越南當局今天譴責台灣，指此舉嚴重侵犯越南主權，對海上安全構成威脅。

海巡署表示，太平島實彈操演為例行操演。這項演習為期3天，預定29日開始到31日結束。

路透社報導，越南外交部發言人黎海平（Le Hai Binh）表示，這項操演「嚴重侵犯越南的（南沙）群島主權、對和平、穩定、海上安全和安定構成威脅，導致東海（南海）情勢緊張和複雜化。」

黎海平在越南外交部網站的聲明中表示：「越南堅決反對（那些操演），要求台灣方面不要再有類似動作。」1060330

(中央社)