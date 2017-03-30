陳水扁申請參加李元簇告別式 中監：礙難同意

陳水扁。（本報資料照片）

前總統陳水扁向台中監獄申請在31日離開住居地到台北參加前副總統李元簇告別式。台中監獄今天表示，審酌陳前總總的病情複雜，生命身體健康風險變數高，且長途跋涉對醫療無助益，應已超出治療的必要範圍，礙難同意。

(中時)