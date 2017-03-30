假富二代手機交友搭訕女子 涉詐欺等罪判3年6月

我要評比

李姓男子4年前透過手機交友軟體搭訕女子，謊稱自己是富二代，並以結婚為前提跟對方交往，卻以各種藉口跟對方周轉金錢，女方被騙80餘萬元才知遇到渣男。

李男另涉嫌多次上酒店卻以假名簽帳60餘萬元不見人影，前後共涉犯詐欺、侵占、竊盜等罪23次，高雄地院合併判他徒刑3年6月、拘役60天，其中拘役得易科罰金，均可上訴。

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(中時)