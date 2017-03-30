草衙「不山不市」學校資源少 高科大扶輪社贊助

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草衙地區前鎮國小、興仁國中地處「不山不市」尷尬位置，高科大扶輪社捐贈善款、挹注資源。（柯宗緯攝）

前鎮區興仁國中、前鎮國小位於草衙地區，處於「不山不市」尷尬地位，資源相對匱乏，面臨生源年年減少窘境，今日高科大扶輪社分別募得8萬經費，投入兩校培育笛校隊、拳擊隊等人才，盼扮演拋磚引玉角色，期待各界多點關注眼光。

高科大扶輪社長陳昭男指出，草衙地區不在山裡、離市區也不遠，算是「不山不市」地點，堪稱特殊城市偏鄉，當地弱勢族群多，經濟狀況較為不佳，興仁國中與前鎮國小學生高達三分之二為中低收入戶，學校嚴重面臨在地資源不足、招生逐年下滑。

興仁國中僅剩12個班級，逾6成學生營養午餐需外界補助，而近7成學生具有弱勢身分。小校經費、資源短缺，但有引以為傲成軍15年青少棒隊，104年度更成立拳擊隊、隔年成立射擊隊，陸續在高市、全國賽拿下佳績，但學校常為訓練經費傷腦筋。

前鎮國小曾為近百班規模的大校，當地產經結構急遽改變後，人口外移、住民老化、學生銳減，僅存12班。新住民、弱勢家庭學生占三分之二，家長多從事勞動工作。104年度寒假，5名小朋友以文史工作者黃瑛明老師的西藥房為教室，宣告笛團隊成軍，但同樣資源不足，可惜了學校有心發展特色團隊決心。

高科大扶輪社獲悉兩校困境，主動邀請10個扶輪社，包括鳳山社、鳳山東區社、鳳山西區社、鳳山中山社、高雄卓越社、高雄文山社、林園社、鳳山南區社、大發社、澄清湖社等，共同贊助每校各8萬元。陳昭男提到，這些「不山不市」學校，因為不符合大眾對偏鄉的印象，面臨「公部門資源不疼，民間資源不愛」窘境，期盼有更多民間力量、資源關心。

(中時)