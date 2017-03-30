網路瘋傳老人可申請輔具補助 高市：錯誤訊息

最近網路瘋傳只要是老人就可申請輔具補助，高雄市政府澄清，這是錯誤訊息，為避免造成誤解，請民眾勿將此訊息繼續傳播。

近日社群網站瘋傳「現在只要年滿65歲，就可跟政府申請機車補助1萬5、汽車補助5萬、眼鏡補助6千、輪椅補助1萬2...只要是長輩用的，政府都會補貼，不是低收入戶也能辦」，高市社會局詢問電話接到手軟。

社會局強調，輔具補助目前分兩大部分，1為針對身障者的輔具，需符合特定身心障礙類別才能申請相關補助，其2為針對65歲以上失能長輩的輔具，需經衛生局長期照顧管理中心評估為失能，且由專業治療師出具輔具評估報告，才符合申請標準。

社會局表示，網路誤傳的「汽機車」，實際上是身心障礙者輔具─特製機車及汽、機車改裝，必須是肢障或平衡障礙或肢障、平衡障礙的多重障礙者且持有身障手冊或證明方能申請，依申請者經濟狀況特製機車最高補助3萬至6萬元、機車改裝最高補助5000至1萬元、汽車改裝最高補助7500至1萬5000元；且特製機車及汽、機車改裝者需具有該類特製車輛的駕照，並非一般汽、機車駕照。

而「眼鏡」實為身心障礙者輔具─特製眼鏡，必須是視障或具視障的多重障礙者方能申請，申請核可者低收入戶最高補助6000元、中低收入戶最高補助4500元、一般戶最高補助3000元；特製眼鏡主要是針對屈光矯正、斜視矯正、防眩光等功能，並非一般近視眼鏡或老花眼鏡。

社會局表示，市民欲申請身障者輔具，可上社會局網站查詢(http://socbu.kcg.gov.tw/)或洽詢社會局身心障礙福利科：07-3373062；失能長輩如有輔具需求者可向衛生局長期照顧管理中心提出申請，電話：07-4128080或洽社會局老人福利科，電話：07-3344885轉3。

(中時)