錢難賺？柑仔店掛羊頭賣狗肉違法經營六合彩簽賭
傳統柑仔店勢微，嘉義縣朴子市一家諧音「良心」的老雜貨店因生意一落千丈，業者為養家餬口，照顧老人家和支應龐大醫療費用，決定掛羊頭賣狗肉，違法經營起六合彩簽賭，警方接獲檢舉，持搜索票前往查緝，果然在客廳辦公桌上發現不特定人下注簽單，張姓負責人這才無奈地說，因生意欠佳，收支無法平衡才鋌而走險。
張姓組頭供稱，她3月初才開始經營六合彩供不特定人士簽賭，賭法是以香港六合彩號碼為對獎號碼，賭客以簽單與老闆對賭，有俗稱二星、三星等對獎方式，若是對中號碼，賭客就可得到不等倍數之獎金，若是未賭中，賭金就歸她所有。不過警方掌握到業者至少經營3個月以上，且店內通話量也異常暴增，且多集中在開獎日當天，據此推測是有人密集下注，搜索後果然掌握到證據。
(中時)
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