破解網路自製玩具 林內九芎國小拿到全國科展門票
雲林林內鄉九芎國小師生在網路上看到用寶特瓶加橡皮筋就能做出快跑的動力車，決定進行科學研究。學生為了省錢，材料費幾乎一毛未花，參展雲林縣科學展覽，榮獲國小物理組第2名，並被推薦參加全國科展。
該校六年級學生在網路上看到以寶特空瓶當車身的自製玩具影片，對以橡皮筋當軸心，瓶蓋當輪子，就能做出滑行飛快的動力車感到持疑。
教務主任林怡君導8名學生每人做一台，結果只有兩台能跑，而且速度不快、行走距離也短。
學生們展開研究寶特瓶前端切下做成的風扇角度、瓶蓋做成的輪子影響車速多大。
這輛玩具動力車以橡皮筋當軸心，學生們扭轉30圈放掉，以反作用力為推進動力，兩個月來每個學生扭了超過一千次橡皮筋。
學生賴冠宇說，很有趣也很累，一直做下去的原因是「想知道結果」。
九芎國小師生的腦力激盪獲得雲林縣科展教授評審青睞，對此一克難但深度的研究，給予國小物理組第2名高度肯定，並推薦參加今年在雲林舉行的全國科展。
位於斗六市、林內鄉交界的九芎國小，雖然家長會金援不多，但老師一步步帶領學生，尋找表現能力的舞台，師生們快樂認真學習，這也是該校睽違15年後，第二次拿到全國科展門票。
(中時)
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