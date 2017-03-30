台南建平里淹水問題 排水箱涵決定截直取彎
逢雨必淹的安平區建平里金城國中後方數條街道，議員好不容易爭取到4000多萬經費，準備在建平11街164巷興建排水箱涵，但因為管線問題，遲遲無法施工，30日上午經相關單位會勘後，達成「截直取彎」共識，4月10日施工單位即可進行開挖施工。
建平里長傅建峰表示，安平區金城國中後面的怡平路140巷內各巷弄、建平11街與慶平公園銜接的建平15街、建平14街、建平13街、建平12街等巷道，10多年來，每逢大雨就淹水，去年經他和市議員盧崑福向市府爭取興建排水箱涵改善，水利局始編列4700萬元工程經費，準備要興建一座從金城國中後面，行經建平11街164巷至台南運河的排水箱涵。
未料，承包商探勘建平11街164巷後，發現慶平公園旁的巷道下有自來水管、電力管線、電信管線、瓦斯管線等，這些管線如果要全部移走，得遲延半年才能開挖，包商向設計公司建議修改設計圖，將箱涵沿建平11街164巷至運河的直線箱涵，在慶平公園段往西側彎曲，變成「截直取彎」，箱涵往公園地下走，如此不會影響整體排水，且巷道下的管線不必遷移，省下施工時間及工程費。
但最近傅建峰發現承包商一直未動工，台南市議員盧崑福，30日上午邀請水利局、設計公司、承包公司等相關單位共同會勘後，水利局科長葉俊良當場裁決，箱涵可「截直取彎」，管線不必遷移，未來與公園管理科共同會勘後，如沒問題，4月10日就可以進場施工。
(中時)
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