新建永康警分局 將是南市首座智慧建築公共工程

台南市警察局長黃宗仁報告施工進度。(曹婷婷攝)

台南市長賴清德今天視察永康警分局新建工程。(曹婷婷攝)

因應永康區員警編制從270人增至327人，人數冠居台南，舊有廳舍空間不敷使用，市府斥資2億於永康東橋重畫區徵收土地，並花3億建造嶄新廳舍，新建的永康警分局暨大橋派出所興建工程預計11月竣工，地坪僅次於台南市警察局，更將成為全市第一個取得智慧建築候選證書的公共工程，兼具資訊通信、節能、安全防災等功能的公共建築。

台南市警察局局長黃宗仁指出，目前永康警分局位於龍潭里，啟用迄已28年，縣市合併帶動縣市交界的永康發展，永康區目前人口達23萬，是台南人口成長數最快的區域，治安案件也多，因應時代變遷，永康警分局員警編制員額、裝備及軟硬體設施逐年增加，原有廳舍狹小，遂向市府爭取經費新建永康分局。

新的永康警分局涵蓋大橋派出所，緊鄰台南市立圖書館總館基地、陸軍砲兵訓練指揮部（未來規畫為永康創意園區），是永康區住商、文化重心，治安位置相對重要。

台南市長賴清德視察工程進度，強調讓市民安居樂業，首要就是治安要好，他說，永康警分局新址是前局長陳子敬選的，之所以選這裡，就是考量地點最好、治安效益最大，「每一分錢都是市民血汗錢，我們用在哪裡，都要發生效益。」

黃宗仁說，除了永康分局之外，其他新建廳舍中，新營分局民治派出所目前已啟用；第3分局安順派出所目前申辦使用執照及綠建築標章，海南派出所預計108年12月下旬完工；第5分局北門派出所預計今年10月中旬完工，實踐派出所預計107年12月下旬竣工；永華訓練中心常年訓練靶場及體技館整建工程也預計在今年12月下旬完成。

(中時)