同濟會環島勇士 騎鐵馬送愛心
台中縣區同濟會召集海線5個分會，30日歡迎來自高屏B區同濟會騎鐵馬送愛心的環島勇士，在大甲德化國小舉辦溫馨多元熱鬧的活動，播映同濟大愛童心影展溫暖孩童的心，台中港女會二代同濟陪伴捷克國際交換生闖關尋找金縷鞋，獲贈感動的禮物！
大甲區長劉來旺親臨迎接環島勇士，同時並感謝同濟會愛的守護天使，為純樸的小城帶來五彩繽紛愛的印記及一筆急難救助金，特別致贈遠近馳名的大甲芋頭米粉，讓人口齒留香難以忘懷大甲芋頭香。
下午活動熱鬧非凡，孩童們展現獨輪車特技表演及戰鼓迎接環島勇士，愛的物資包括書籍、球鞋...通通貼心準備好，讓社會上需要幫助的人備感溫馨。大甲育幼院、沙鹿家扶中心、順天國小及德化國小也致贈感謝狀。
議員吳敏濟服務處更貼心準備蛋糕，給小天使們送上大大的驚喜！同濟會的鐵馬行環島送愛，串連給孩子追夢的勇氣，給他們需要的養份豐富心靈，相信孩子一定能更快樂學習，手牽手一起向前走。
(中時)
關鍵字：同濟會
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