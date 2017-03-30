高市貨櫃聚落「集盒」明開幕 神秘嘉賓是她

「集盒‧KUBIC」，明天將正式開幕。（高市都發局提供）

貨櫃上有俏皮的塗鴉。（高市都發局提供）

夜間的貨櫃別有一番風景。（高市都發局提供）

「集盒」將展出「說一個亞灣的故事」。（高市都發局提供）

高雄市新興貨櫃聚落「集盒‧KUBIC」，明天將正式開幕，市府賣關子3個月，終於要向市民「出櫃」，同時邀請神秘嘉賓前來，「花媽」高雄市長陳菊歡迎市民明天下午4點半一同到復興三路、中華五路轉角「開櫃」吧！

高市都發局指出，以貨櫃為載體展現藝術文化、時尚生活的做法，在全台各地方興未艾，然而貨櫃與港口是高雄人安身立命的所在，更是胼手胝足的工作背景；位處亞洲新灣區核心地帶的「集盒‧KUBIC」，所展現的正是高雄港灣轉型蛻變的堅持和氣魄！。

都發局長李怡德指出，市府將此地打造為充滿青年活力與創意的實驗性跨界平台，兼具展覽、論壇、共同創作與青年創業等複合機能，「集盒‧KUBIC」的成立，將營造出亞洲新灣區實品屋的創新形象。

陳菊將在現場與進駐團隊共同演出「開櫃」橋段，宣告貨櫃聚落正式啟用。目前15組進駐「集盒．KUBIC」的團隊分為在地新創事業、產品設計開發、環保共創空間、無國界餐飲等四大類，開幕營運後民眾可實際感受一群熱情青年在最夯的亞洲新灣區所提供耳目一新的服務。

展覽區則自4月1日起以「說一個亞灣的故事」為題為亞洲新灣區系列展揭開序幕，透過藝術展覽形式訴說高雄從濱海小漁村、南進工業港，蛻變為亞洲新灣區的歷程。

詳細活動訊息可蒐尋「集盒‧KUBIC」臉書粉絲頁，歡迎大家揪團鬥陣來「集盒」！

(中時)