國道警追7公里 贓車自撞2傷2逃

我要評比

莊女駕駛的黑色贓車車牌黑黑髒髒的，遭警方查出是失竊號牌。（陳淑娥翻攝）

36歲莊姓女子30日駕駛黑色贓車，行經在國道1號南下時，偵防車發現為失竊號牌並示意停車，該贓車拒停反逃逸，警察追至國道4號下交流道處，贓車疑加速不慎撞上平面道路安全島，莊女及副駕駛座51歲林女受傷，後座2名男子則逃之夭夭，警方於車內查獲不明粉末，是否為毒品正在釐清中。

國道泰安分隊表示，今日上午10時許在國道1號進行巡邏時，莊女駕駛一部黑色車子行經國1南下162K時，因該車牌黑黑髒髒的查出是失竊號牌，示意停車盤查，莊女見狀拒停反逃逸，警方一路以約120公里時速追車至國道4號，莊女下交流道後在三豐路疑加速不慎撞上安全島。

巡邏車隨即抵達，後座2名男子逃之夭夭，副駕駛座林女受困車內動彈不得，莊女則棄車逃跑，警方立刻趨前逮人並送醫，2人身體、四肢多處擦挫傷，有腦震盪現象。

警方指出，該部黑色贓車早上才獲報失竊，其懸掛車牌也是失竊號牌，車上發現不明粉末，目前正在釐清是否為毒品並偵辦黑色贓車來源。

(中時)