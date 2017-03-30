2017世界搏茶會延展四天 明是最後一天

作家魚夫今日前來搏茶會進行臉書直播，宣傳世界搏茶會。文觀局長許有仁親自接待。（余信賢攝）

作家魚夫今日前來搏茶會進行臉書直播，宣傳世界搏茶會。文觀局長許有仁親自接待。（余信賢攝）

作家魚夫今日前來搏茶會進行臉書直播，宣傳世界搏茶會。文觀局長許有仁親自接待。（余信賢攝）

作家魚夫今日前來搏茶會進行臉書直播，宣傳世界搏茶會。文觀局長許有仁親自接待。（余信賢攝）

作家魚夫今日前來搏茶會進行臉書直播，宣傳世界搏茶會。文觀局長許有仁親自接待。（余信賢攝）

由嘉義縣政府主辦的「2017世界搏茶會」，原展期為3/18(六)~3/27(一)開展十天，在展期即將結束之時，由嘉義縣縣長張花冠宣布延展四日的好消息，到3/31(五)下午5:00結束，許多於展覽期間來不及參訪的遊客都把握最後的機會來參觀。

今年所舉辦的第二屆世界搏茶會，獲得各界極高的迴響，您是否去過搏茶會?成為近期大家問候的話語。2017世界搏茶會特別以「搏‧茶藝」、「搏‧茶誼」、「搏‧茶器展」、「搏‧茶業展」、「搏‧主題館」、「搏‧茶遊」六大主題，透過世界茶文化展演、世界大茶會、世界茶器展、茶業展銷會、山光、水影主題館及茶旅行等不同的呈現方式，掌握阿里山北回歸線的特色、打造嘉義縣為唯一茶鄉，將在地好茶與世界茶文化接軌。今日3/30(四)嘉義著名作家魚夫特別趕在延展期間來搏茶會參觀，並以現場臉書直播的方式為大家介紹世界搏茶會，以及如何品一杯好茶，邀請大家把握明天最後一天的展期快點來「嘉」品茶，

2017世界搏茶會活動進入倒數時刻，去年參訪人數近10萬人，今年有望突破20萬人，歡迎各位朋友把握最後假期來到嘉義縣蒜頭糖廠，欣賞現場精心設計出的品茗空間與茶藝形式，來嘉喝好茶。

(中時)