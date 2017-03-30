腎病後回到球場 楊家維首度一軍先發

楊家維今擔任統一獅先發第七棒二壘手。(周鎮宇攝)

2014年季中選秀，統一獅第二指名的楊家維，今在統一獅與Lamigo桃猿比賽中，生涯首度先發，擔任第七棒二壘手，他說：「等很久了。」

楊家維加盟統一獅後，2015年發現患有腎病，隨後整年都在休養，去年恢復後，則都在二軍出賽，他指出，目前身體狀況還ok，雖然還要固定吃藥，但已經吃筆少了。

今生涯首度先發上陣，楊家維表示賽前才知道，他回應：「到球場時郭峻偉與鄧志偉跑來跟我說我先發，我還說有嗎？不可能，直到看到先發打序才知道。」不過他也表示，自己就是保持平常心，畢竟只是12場的其中一場。

總教練黃甘霖表示，這場會派楊家維先發，主要是因為他春訓狀況不錯，對上左投的打擊狀況也很好；楊家維也說，自己對上左投比較不會害怕。

談到今年目標，楊家維表示，生病後回到球場，去年就是設定在二軍調整，今年則期盼能夠站穩一軍先發角色，為球隊做出貢獻。

(中時電子報)