台中首座 台中港區運動公園12月啟用
台中首座運動公園落腳海線沙鹿！占地3公頃的台中港區運動公園，規劃符合國際賽事標準的戶外滑輪溜冰場設施等多元運動空間，將可作為國手培訓基地，預定7月完工，年底正式啟用營運。
副市長林依瑩30日前往視察，立委顏寬恒也共同與會關切，林依瑩表示，期盼運動園區成為優秀選手搖籃，結合親子餐廳與公園人潮，為當地帶來繁榮。顏寬恒指出，沙鹿人口近幾年不斷增加，顯見當地繁榮發展，運動公園完工後，能針對周遭居民及弱勢團體提供更多福利與優惠。
教育局指出，運動公園座落於沙鹿區自強路上，籌資2.1億元打造，鄰接向上路6段、龍井交流道，交通十分便利，目前工程進度接近80%。
教育局表示，戶外滑輪溜冰場設施依據國際標準設置，將打造成競速滑輪溜冰重點培訓基地，還有室內羽球場、桌球場、韻律教室、重量訓練室等多元運動空間，將儘速完成招商吸引優秀廠商進駐，預計年底正式啟用。
(中時)
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