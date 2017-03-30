當志工列畢業門檻 康寧大學生深入社區服務阿公阿嬤
康寧大學新學年將學生前往安養機構做志工服務列入畢業門檻，年初與全台30所高中、職學校締結健康校園策略聯盟，計畫由大學與高中、職學生一起前往養護機構做志工服務。康大有兩科系學生30日率先響應，到一家安養機構服務阿公、阿嬤。
台灣社會高齡化，政府的長照2.0政策需要大批相關人才，康寧大學化政府口號為實際行動，暑假後的新學期起將由老師帶領學生前往養老機構擔任志工。這項服務將列為畢業門檻，服務時數未達16小時的學生，不能畢業。
康大今年初與全台30所高中、職與3家養護機構一起簽署健康校園策略聯盟，多數以台南的學校為主，未來會邀請這些高中、職學生，與康大學生一同前往夥伴養護機構，攜手體驗老人志工服務。
不等新學期來臨，餐飲系與保健美容系學生30日率先前往台南市聖公護理之家，為阿公阿嬤按摩、玩遊戲、陪伴聊天一整天。
一日的志工體驗，有的唱歌給阿公、阿嬤聽，有的則是教他們調顏料彩繪面具，保美系主任張簡玉卿親自帶領學生為他們按摩肩頸和頭部，學生們從長輩們流露出輕鬆、滿意的神情中，獲得滿足。
(中時)
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