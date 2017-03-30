酒後上路醉睡快車道 見警突醒急落跑遭逮
嘉義縣朴子分局大鄉派出所所長周哲誼、警員黃淑芬日前執行夜間巡邏勤務時，發現深夜11點半，竟有輛黑色自小客停在朴子市祥和3路西段和朴東1街交叉口的快車道上，且引擎持續發動中，駕駛疑似睡著，但當警員下車欲接近關切時，駕駛人就像驚弓之鳥，加速駛離現場，員警見狀覺得可疑，立刻隨尾鳴笛，並在祥和2路與朴子3路口將車輛攔下，盤查過程中，楊姓駕駛身上散發濃厚酒味，酒測值0.61，駕駛聲稱，他是在太保市和友人吃燒酒雞，返家途中遇到警方攔查，不知喝雞酒也會超標，不過男子明顯觸犯公共危險罪，當場以現行犯逮捕。
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(中時)
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