清明節將屆 新店消防隊祭拜殉職小隊長

清明節快到了，新北市消防局新店消防分隊長張汝輝今天（30日）率隊員，前往新烏路向29年前於北宜路二段救溺不幸殉職的已故小隊長李合豐銅像焚香致敬，追念他捨已救人的英勇精神。

張汝輝表示，1988年10月26日邱姓婦人帶著7歲幼子，前往北宜路二段南勢溪岸邊拔草藥，因豪雨引發溪水暴漲，加上翡翠水庫緊急洩洪，母子2人受困在對岸，當時任職新店消防分隊2年、年僅26歲的隊員李合豐與同仁趕往救援，搜救過程中因不敵湍急水勢被沖走，遺體將近2個月後才在下游新店溪尋獲。

張合豐殉職後被追封為小隊長，並於2000年入祀忠烈祠，新店消防分隊與當地民眾為感念張英勇救人殉職，在出事地點豎立銅像及碑文追思，新店消防分隊也在每年清明節前夕，前往清除銅像周邊雜草，並焚香祭拜，緬懷他當年英勇事蹟。

(中時)