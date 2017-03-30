女足邱義仁祭重賞 打進亞洲盃每人1萬
中華女足已經抵達約旦，準備在4月1日移動到巴勒斯坦踢亞洲盃資格賽。擔任此次總領隊的前國安會秘書長邱義仁則在30日出發，預計31日於當地宴請全隊，並祭出重金鼓勵，打進亞洲盃8強，將發給每名球員新台幣1萬元獎金。
「我們女足集訓這麼久了，雖然後面還有世大運，但亞洲盃資格賽是個驗證成效的好機會，」邱義仁行前說：「特別關心女足，是因為足球真的很競爭，我們女足成績比較好，來帶動比較有機會。」
公務繁忙的邱義仁還要回國開會，在巴勒斯坦只能待到4月3日，也就是不能現場目睹女足5日vs.巴勒斯坦、7日vs.泰國的兩場比賽，但他覺得鼓勵比較重要，更想趁此行看一下巴勒斯坦如何能夠發展足球。
「我沒去過巴勒斯坦，聽說那邊有好球場，在這樣一個戰亂的國家，都還能夠推動足球，我真的很想去看一下，也算是給台灣刺激。」邱義仁說。
亞洲盃女足賽明年在約旦舉辦，除東道主與上屆前3日本、澳洲、中國大陸外，其餘球隊得透過資格賽拚搶4張門票。中華女足與巴勒斯坦、泰國分在C組，取得分組第1才能取得明年8強決賽門票。
(中時電子報)
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