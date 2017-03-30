李元簇追思會 蔡總統將親頒褒揚令

我要評比

前副總統李元簇日前病逝，總統府今天說，明早將在台北舉行李元簇追思會，由副總統陳建仁擔任主祭官，總統蔡英文親頒褒揚令並舉行覆蓋國旗儀式，前總統李登輝將發表追思談話。

總統府發言人張文蘭今天說，李元簇的家屬明天早上會先在苗栗家中舉行家奠禮，再移靈到台北，李元簇追思會明天上午8時30分在台北市立第一殯儀館舉行。

張文蘭說，蔡總統將親頒褒揚令，並舉行覆蓋國旗儀式，由陳副總統擔任主祭官，內政部長葉俊榮、外交部長李大維、國防部長馮世寬和監察委員劉德勳擔任覆旗官，隨後撥放追思影片，再由李登輝發表追思談話。

張文蘭表示，10時半追思會結束後，到第二殯儀館進行火化儀式，完成後前往法鼓山，下午3時進行植存儀式；李登輝、前總統馬英九、前副總統連戰、呂秀蓮、蕭萬長、吳敦義都會出席，至於前總統陳水扁是否出席尊重中監決定。

張文蘭說，總統府代理秘書長劉建忻已在3月10、15、29日分別舉行三次會議，在尊重家屬意願、符合現行體制慣例，尊崇國家副元首前提下辦理治喪事宜。

對於有媒體報導將會全國降半旗，張文蘭說，家屬希望遵從李元簇希望簡單低調的遺願，因此不必驚動全國，表示不用安排降半旗。

蔡總統日前特派陳副總統、親民黨主席宋楚瑜、中國國民黨主席洪秀柱、行政院院長林全、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖、監察院長張博雅、國家安全會議秘書長吳釗燮、葉俊榮、李大維及馮世寬等12人為治喪大員，辦理李元簇治喪事宜。1060330

(中央社)