馬雲微博粉絲千萬 卻只關注1個帳號

中國大陸阿里巴巴創辦人馬雲一直是外界關注的焦點，也讓他的官方微博吸引高達2190萬名追隨者。不過，開通微博已經快6年的馬雲，卻只關注兒童失蹤緊急發布平台1個帳號。

阿里巴巴是電子商務線上交易平台，但作為網路時代企業家，馬雲卻意外地並不怎麼認真經營自己的微博。

鳳凰網就發現，馬雲的微博從2011年開通至今近6年時間，只發過147條微博。僅管微博發得少，馬雲的魅力絲毫不減，追蹤馬雲微博的人數高達2190萬。

馬雲的微博以「鄉村教師代言人-馬雲」為名，這和他創業之前擔任教師的經歷有關。在他所發的147條微博中，也有一半跟教育、環保、公益事業相關，可見他對這些公眾議題的關心。

最讓大家意外是，馬雲微博關注的帳號只有1個，而且還是「公安部兒童失蹤信息緊急發布平台」，是個利用網路協助尋找失蹤兒童的系統。

報導指出，這個系統是阿里巴巴工程師的傑作。這些工程師利用工作之餘開發這套系統，全中國大陸的民警都可以透過這個系統上報兒童失蹤訊息。這些訊息也會第一時間推送到兒童走失地點附近的用戶，透過群眾力量，找回失蹤兒童。1060330

(中央社)