陳水扁申請參加李元簇告別式 中監不准

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前總統陳水扁昨天晚間向法務部矯正署台中監獄申請出席前副總統李元簇告別式，以示追思與哀悼，台中監獄今天下午表示，對其醫療無助益，礙難同意。

台中監獄表示，審酌陳水扁病情複雜，生命身體健康風險變數高，且參加該活動需長途跋涉，對於其醫療無助益，應已超出治療的必要範圍。為維護其健康，礙難同意其參加該活動。

李元簇8日辭世，告別式將在31日舉行，火化後採樹葬形式，植存於新北市金山法鼓山。1060330

(中央社)