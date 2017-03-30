政大檢討校歌爭議歌詞 將上網徵詢意見
政大校歌歌詞被認為充滿黨國思想，多年來爭議不斷，政大今天表示，已成立「檢討現行校歌委員會」，檢討有爭議的部分歌詞，明起上網徵詢師生校友意見。
政治大學表示，校歌創作於民國29年底中央政治學校時期，由名作曲家李抱忱先生譜曲，當年中央政治學校教育長陳果夫填詞，是近80年來海內外政大人記憶深處的熟悉旋律，也是凝聚政大人的無形力量，然而時移境遷，政大已不是黨校，因此校務會議受理提案，決議成立「檢討現行校歌委員會」，由傳播學院院長林元輝擔任召集人。
為了讓新世代政大人都心甘情願愛唱校歌，林元輝認為，校歌有必要與時俱進，經過4次會議，委員會也凝聚共識，認為檢討校歌是為了促進團結，凝聚政大人的力量，有爭議的是部分歌詞，因此提出2建議，（1）尊重歷史傳承與政大人的共同回憶，保留現有歌曲；（2）新增修訂版歌詞（旋律不變），與原版並陳歌唱，各從所愛。
林元輝表示，「檢討現行校歌委員會」會先提供修訂版歌詞的靶子版本，作為討論起點，3月31日上午8點起，藉由學校網站的「檢討現行校歌廣徵意見專區」，徵詢全校師生同仁與校友寶貴意見，希望大家共同參與編修，並凝聚共識。
政大表示，在校教職員生可用iNCCU帳號登入，校友可輸入身分證字號及出生年月日，一同參與問卷調查，專區也開設留言功能，徵詢活動5月31日截止，檢討現行校歌委員會將彙整問卷結果及意見，送交校務會議參考。1060330
(中央社)
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