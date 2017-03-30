川普取締移民主攻拉美人 亞洲人也恐慌

我要評比

專家表示，針對美國總統川普取締移民的討論，幾乎全聚焦在拉美族群，其他受影響族群很少被談到，尤其是亞洲人。

美國境內估計約有1100萬名無證移民，當中約80%來自墨西哥或拉美其他地區。根據美國政府數字及研究人員資料，無證移民第2大族群來自亞洲，人數約150萬。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）和華府智庫移民政策研究所（Migration Policy Institute），這些人大多來自中國大陸、印度、菲律賓及南韓，是自2000年來美國無證移民增加速度最快的族群。

移民律師、康乃爾法學院教授羅爾（Stephen Yale-Loehr）表示：「在美國的亞洲人未受到與在美墨西哥及拉美人一樣的注視。」

羅爾說：「這可能與社會地位有關，但亞洲人對新政策也和其他人一樣感到擔憂。」

洛杉磯韓裔美國人協會高層鍾邦（音譯）表示，自從川普去年11月勝選後，他發現韓國社區對川普移民政策的恐懼升高。

鍾邦說：「我們通常一個月會接到約60通有關移民議題的來電，但自川普當選後，我們平均每月接到約150通。」

他表示：「這全跟恐懼有關，電話來自有身分或無身分者、有簽證或正在申請公民身分者。」

他表示，亞洲人感到焦慮，甚至洛杉磯有1名韓國女性遭遇家暴卻拒絕報警，原因就是害怕自己和家人會遭驅逐出境。（譯者：中央社蔡佳伶）1060330

(中央社)