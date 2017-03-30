侯怡君淚訴遭辱 利菁：有說就該道歉
藝人侯怡君日前為失言「人妖說」致歉，並泣訴曾遭藝人利菁在節目羞辱情事。利菁今天坦言已不記得，希望有人提供該集影片，如果真的講話不得體讓人受傷，就該好好道歉。
侯怡君日前扯進利菁與藝人羅霈穎「紅鞋恩怨」，直指利菁不該用一雙鞋炒新聞，脫口一句「人妖就是人妖」，掀性別歧視風波。之後出面向關心性別議題和跨性別者道歉，並淚訴10年前上利菁節目，利菁拿她緋聞男友蕭大陸開玩笑，指她與許純美「共事一夫」。
利菁中午錄節目「麻辣天后傳」受訪表示，一路以來最擔心被冠上「麻辣天后」4個字，「欲戴其冠、必承其重」，坦言已不記得當時講了什麼、節目效果到底發生什麼事，「我真的不知道」。
她說，希望電視台或網友能幫忙找出那一集，「真的讓人家受傷了，就應該要好好道歉」。之前節目上如有不夠得體圓融，希望大家多多包涵，現在她已有不同主持風格，這是她成長的地方。1060330
(中央社)
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