婦人遺失50萬元金飾 哭哭啼啼報案
嘉義縣大林鎮一名婦人到嘉義市用餐，卻不慎遺失一只提包，內有總值約新台幣50萬元的金飾，婦人哭著向警方報案，最後由警方協助找回。
嘉義市警察局第二分局今天表示，這名婦人28日晚上哭哭啼啼地向警方報案，表示她當晚6時前往嘉義市用餐，餐敘結束後，就開著自家車回到嘉義縣大林鎮住處。
婦人回家後，才發現裝有價值約50萬元黃金金飾的提包竟不翼而飛，她焦急得有如熱鍋上的螞蟻，心急地折返、沿路尋找，大約花了1個小時還是找不到。
警方見婦人情緒激動，除了安撫她的情緒外，並請她回想提包可能掉落的地方。婦人表示，她用完餐之後，就直接開車回家，提包可能掉落在半路上。
但是，警方認為婦人既然直接開車回家，車子是密閉空間，研判提包掉落在路上的機率不大，於是決定帶著婦人回到餐廳所屬的百貨公司尋找看看。
員警會同焦慮的婦人前往百貨公司櫃檯詢問，櫃檯服務人員表示有民眾在5樓宴會廳撿到一只藍色提包，經警方比對內容物，確認是婦人的提包，裡面的黃金金飾也都還在，才讓婦人破涕為笑。
警方表示，民眾如果隨身攜帶貴重物品出門，應提高警覺，時時刻刻將貴重物品保護好，若發現可疑人物可能危及自身安全，請即刻撥打110請求警方協助。1060330
(中央社)
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