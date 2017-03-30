朴槿惠陷遭逮捕危機 親弟弟探望淚汪汪

面臨遭逮捕羈押危機的南韓前總統朴槿惠，4年多未見面的胞弟朴志晚，一早就帶著妻子到三成洞朴槿惠住處探望，姐弟二人沒有相聚的喜悅，反而是淚眼相對。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，朴槿惠定於今天上午10時30分以犯罪嫌疑人身份出庭，朴志晚是於9時35分偕同妻子進入朴槿惠位於首爾三成洞的私宅。

部分親朴派的國會議員在一樓等待朴槿惠，朴志晚夫婦二人則上樓進入朴槿惠房間。這是朴槿惠在2013年2月25日舉行的總統就職大典後，時隔4年多才與朴志晚再次相見。

在場人士透露，朴槿惠走出私宅準備前往法院時，朴志晚夫婦二人眼眶泛紅，朴槿惠也眼角泛淚。

朴槿惠和朴志晚姐弟關係十分特殊。朴槿惠曾在自傳中流露出對弟弟朴志晚和侄子的深厚感情，然而在當選總統後，朴槿惠卻與家人和親屬切斷關係，沒有往來。

去年11月，朴槿惠就閨蜜親信崔順實壟斷國政醜聞發表第2次對國民談話時表示，她進入青瓦台後，因擔心發生不光彩的事情而斷絕與親人的聯絡，一個人孤獨地生活。

朴槿惠在2014年12月7日與新世界黨（現更名為自由韓國黨）領導階層共進午餐時表示，看到歷屆政權發生親屬腐敗醜聞後，絕不允許朴志晚夫婦靠近青瓦台。然而，與家人保持距離的朴槿惠，卻因相交40年的閨蜜崔順實而陷入遭彈劾罷免甚至被捕的危機。1060330

(中央社)