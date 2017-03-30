退休警消抗議爆衝突 府：不能解決問題

退休警消抗議年金改革爆發衝突，還有議員嗆殺總統引爭議。總統府今天表示，這樣的言行不能解決問題，且政治人物擔負社會責任，用仇恨言論製造社會對立，這樣言行極不恰當。

抗議年金改革，退休警消昨天全台北遍地開花，上午到台北市忠烈祠抗議，向總統蔡英文下跪陳情；下午1時起前往總統官邸、行政院、監察院、立法院、考試院與內政部等處抗議，抗議民眾和警察發生零星衝突，還有阻擋記者採訪等行為。

新北市退休警察人員協會理事長、中國國民黨籍新北市議員林國春昨天抗議時，直指總統蔡英文花大錢買車，還一度當著抗議群眾的面高喊：「養尊處優，該不該殺」的口號。

總統府發言人林鶴明今天表示，台灣是成熟的民主國家，年金改革是確保每個國民有安心和有品質的退休生活，在經濟安全無虞下，讓國家有限資源公平照顧每個人，大家都高度期待年金改革成功。

林鶴明說，昨天看到的抗爭情況，不管是特定政治人物言論、群眾推擠或甚至質疑記者採訪這些行為，這樣的言行不能解決問題，政治人物擔負社會責任，這樣仇恨言論，煽動群眾，製造社會對立，這樣言行極不恰當，社會大眾也不會認同。

林鶴明說，關於媒體記者在陳抗場合採訪行為，記者是基於採訪自由進行報導，記者人身權益該被保護和尊重，對相關團體在現場對媒體採訪干擾和衝突，這也並非成熟公民社會該展現的民主素養，對這部分他感到遺憾。1060330

(中央社)