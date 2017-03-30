李明哲家屬擬聘陸律師 陸委會：將協助

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民進黨前黨工李明哲證實遭中國大陸拘留，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，家屬為確保李明哲權益，計畫聘請大陸律師，陸委會、海基會都會提供必要協助。

中國大陸國務院台灣事務辦公室昨天證實，李明哲「涉嫌從事危害國家安全活動」，被中國大陸有關部門調查。

邱垂正說，家屬為長期爭取李明哲在中國大陸權益，有計畫聘請中國大陸律師。行政院大陸委員會與海峽交流基金會都會提供必要行政協助，也已向陸方提出要求，將由陸委會及海基會陪同家屬人道探視，轉交藥品。

他表示，政府已透過包括陸委會與國台辦、海基會與海協會，以及兩岸司法互助協議機制等既有聯繫機制和對岸聯繫，並正式向陸方要求依據協議規定向政府通報。如果對岸願意啟動熱線，陸委會也願意以熱線與對岸聯繫溝通。

邱垂正也再次要求陸方，應該立即說明李明哲關押地點、涉及法令、限制人身自由時間等事項，並依照「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」的通報機制進行通報，同時具體回應政府及相關家屬訴求。

中國大陸今年實施「境外非政府組織（NGO）境內活動管理辦法」後，李明哲是第一位遭到拘留的台灣非政府組織人員。

邱垂正說，依據海基會過去協處案例，並沒有台灣非政府組織工作人員在大陸被依違反國家安全為由逮捕，這次是首例，事件格外引起NGO人士關注。陸委會呼籲陸方應避免政治因素影響兩岸NGO團體交流合作。1060330

(中央社)