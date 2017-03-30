杜特蒂被指向大陸示弱 遭追加彈劾
繼2週前因掃毒殺戮而提案彈劾總統杜特蒂的1名眾議員，今天又以在主權爭議上向中國大陸示弱為理由，對杜特蒂提出「補充彈劾狀」。
眾議員阿勒哈諾（Gary Alejano）在補充彈劾狀中說，杜特蒂「徹底地拒絕在班哈姆高地、黃岩島及西菲律賓海其他區域主張主權。」
補充彈劾狀並指出，即使菲國在南海仲裁案上取得了勝利，但杜特蒂卻採取「戰敗者的姿態，公開任由中國在西菲律賓海為所欲為。」
「西菲律賓海」是菲律賓在南海中索討的200海里經濟海域範圍。
衛星照片顯示大陸在南海修建人工島並部署軍事設施，且疑似在呂宋島以東的「班哈姆高地」（Benham Rise）進行測量活動，但對此，杜特蒂多次以對大陸「無可奈何」做為回應，且停止與美國海軍共同巡邏南海。
班哈姆高地位於呂宋島東北方的海底，面積約13萬平方公里，2012年獲聯合國批准歸為菲國大陸棚。「聯合國海洋法公約」規定，沿海國如不探測大陸棚或開發其天然資源，非經沿海國明確同意，他國不可從事這些活動。
本月16日，阿勒哈諾以貪汙及縱容警方掃毒殺戮等罪名，提案彈劾杜特蒂，這次他加告杜特蒂3項罪名，包括違背公眾信任、違憲以及怠職。
分析人士認為，彈劾是政治程序，而不是單純的法律程序，以杜特蒂在眾議院掌握絕對人數優勢的情況下，彈劾案暫時難以成事，但長期來看是否會腐蝕杜特蒂的群眾支持，有待觀察。1060330
(中央社)
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