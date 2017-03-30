恭喜！侯佩岑懷雞寶寶 為二胎推千萬酬勞
39歲甜心主播侯佩岑6年前嫁給證券公司副總裁黃伯俊，育有一寶貝Q兒Ian，如今兒子已3歲，去年侯佩岑便預告想要二胎，還害羞對老公隔空喊話「也是需要他的配合」，今(30日)傳出侯佩岑順利懷上二胎喜訊，預產期落在年底，寶寶性別暫未公布，但老公很希望是女兒。
侯佩岑去年9月現身公開活動時，被問到是否想再生個小孩給Ian作伴，她直言如果是一年前被問這問題，她會回答暫時沒有，「但我最近真的有想要再生小寶寶的感覺」，主因是Ian已經漸漸長大獨立，因此感覺時候到了，喊話要老公配合，期待一家三口能早日添新成員。
據《蘋果日報》報導，經紀公司今證實侯佩岑再度有喜，且已超過3個月，是年底將出生的雞寶寶，而侯佩岑近來為養胎，推掉在台灣與大陸的多項工作，原本計畫中的紐約、巴黎時裝周也只好告假缺席，粗估為二寶少賺1000萬台幣。
今傍晚，侯佩岑也在臉書同步證實又有喜，她秀出跟兒子合影，用Ian口吻說：「媽媽剛剛跟我說 我要當哥哥了 謝謝大家的關心和祝福」，粉絲也狂賀：「恭喜女神哦，恭喜帥哥」、「恭喜美麗媽媽」、「恭喜佩岑好事成雙」。
(中時電子報)
關鍵字：侯佩岑
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