中信林克謙肋骨裂 估1個月後復出

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我要評比

中信兄弟投手林克謙29日對富邦悍將，後援0.1局右側復部不適，經檢查是肋骨斷裂，30日下降2軍休養，初估1個月後才能在1軍登板。

中信總教練史耐德表示，投手傷到這個位置不能跑步，也無法作重量，加上休養2周與調整2周，估計需1個月才能出賽。

(中時電子報)